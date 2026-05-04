Захарова обвинила Госдеп в насильной выдаче детям российских дипломатов гражданства США

Власти США насильно выдают новорожденным детям российских дипломатических сотрудников американское гражданство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о детях сотрудников консульств и административно-технического персонала, рожденных на территории США, но у которых оба родителя являются российскими гражданами.

Захарова в колонке в газете "Ведомости" пишет, что американские чиновники ссылаются на так называемое "право почвы". Российская же дипмиссия, отказываясь от гражданства для детей, напоминает о двухсторонней Консульской конвенции 1964 г., которая "защищает" семьи дипломатических сотрудников от таких "подарков".

"Произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на наш персонал – вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка "новой нормальности"?" – беспокоится Захарова.

Она добавила, что "российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США".

"Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями", - заключает дипломатка.