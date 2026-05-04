Зеленский ввел санкции против экс-главы своего офиса

Зеленский ввел санкции против бывшего главы своего офиса Андрея Богдана. Соответствующий указ опубликован на сайте Зеленского.

В указе говорится, что действия Богдана угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. При этом сам Богдан давно живет в Австрии. О Зеленском он высказывается весьма резко.

Интересно, что санкции введены на 10 лет, но госнаграды забраны бессрочно.

Богдан является школьным другом Зеленского, но в должности главы офиса пробыл недолго. Зеленский уволил его менее чем через 9 месяцев. Тогда Богдан заявил, что у него появились с Зеленским непреодолимые разногласия. Депутат Рады Ярослав Железняк считает, что Зеленский ввел санкции против Богдана из-за подозрения в его причастности к публикации "пленок Миндича".