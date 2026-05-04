04 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов

В Екатеринбурге прошел первый турнир по тэг-регби для школьников при поддержке депутата Мещерякова

В столице Урала впервые прошел открытый турнир Свердловской области по тэг-регби для школьников. На стадионе ФОК "Легенда" встретились юные регбисты 2011-2013 г.р. из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Сухого Лога и Горноуральского.

С организацией турнира помог депутат городской думы, а с недавнего времени и президент Федерации регби по Свердловской области Алексей Мещеряков.

"Регби — это очень интересный и зрелищный вид спорта, у которого много последователей в нашей стране. Для Свердловской области и Екатеринбурга он достаточно новый, при этом все больше вызывающий интерес. Сегодня в нашем городе этот спорт активно развивает регби-клуб "Рать", с которым мы вместе организовали и провели первый в нашем регионе турнир для школьников. В будущем планируем сделать его традиционным, а также привлекать в этот перспективный спорт больше молодежи", — отметил Алексей Мещеряков.

Отметим, что тэг-регби это — бесконтактная разновидность, рассчитанная на начинающих игроков, детей и подростков. В ней используются упрощенные правила и дополнительный инвентарь — две ленты на липучках (тэги), которые игроки должны сорвать у противника. В отличие от привычного регби, в тэк-регби нет агрессивных захватов и схваток, а вся игра строится на принципах взаимодействия и уважения.

"Мы активно проводим мастер-классы в школах и вузах города, знакомим молодое поколение с регби и приглашаем присоединиться к нашим тренировкам. В планах — вовлекать в регби начинающих спортсменов и проводить больше профессиональных соревнований, турнир для школьников — первый шаг в этом направлении", — рассказал директор клуба "Рать" и представитель региональной федерации регби Степан Чапцов.

За победу боролись пять женских и четыре мужских команды. Первые места забрали команды девочек и мальчиков из Сухого Лога, каждая в своих категориях. "Серебро" взяли школьники из Верхней Пышмы. Среди девочек "бронза" у еще одной команды из Сухого Лога, среди мальчиков — у команды из Горноуральского. Школьники из Екатеринбурга заняли четвертое место, а школьницы - пятое.

"Регби сейчас популярен в разных регионах нашей страны. Есть все предпосылки, чтобы этот вид спорта мог закрепиться в одной из муниципальных спортивных школ Екатеринбурга. Интерес к нему достаточно высокий, к тому же это отличный способ поддержки хорошей спортивной формы", — прокомментировал директор спортшколы №19 "Детский стадион" Прохор Чепиков.

Напомним, депутат Алексей Мещеряков в своей работе уделяет большое внимание поддержке спортивных школ города и помогает в развитии разных видов спорта, совместно с областной Федерацией по дзюдо проводит профессиональную аккредитацию спортивных учреждений и принимает участие в важнейших спортивных мероприятиях Екатеринбурга.

Теги: Екатеринбург, Алексей Мещеряков, депутат, регби, турнир, школа


