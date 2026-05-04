Shaman может заработать более 4 млн рублей на концерте в подмосковном Королёве

Певец Ярослав Дронов, более известный как Shaman, может заработать на концерте в подмосковном Королёве до 4 млн руб., считает РИА Новости. Зал, где будет петь заслуженный артист России, вмещает около 800 зрителей. Стоимость билетов варьируется от 3 тыс. руб. до 8 тыс. руб. Выручка от продажи билетов составит более 4 млн руб., если Дронов соберет полный зал (уже продано 82% всех билетов). Правда, авторы подсчетов отмечают, что не учли расходы на проведение концерта.

Еще по итогам 2024-го года Дронов возглавил рейтинг российских музыкантов, заработавших на концертах за государственный счет. Анализ госзакупок за год показал, что артист заработал около 49 млн руб., опередив таких грандов, как Григорий Лепс и "Хор Турецкого".