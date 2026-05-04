США 4 мая начнут "освобождать" заблокированные в Ормузском проливе корабли

США утром 4 мая планируют начать операцию по проводу через Ормузский пролив судов, которые оказались заперты в этой акватории из-за военного конфликта. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, операция получила название "Проект свобода". Трамп отметил, что многие страны выразили беспокойство по поводу "заблокированных в Ормузском проливе" торговых судов. Он добавил, что США приложат все усилия, чтобы безопасно вывести корабли и их экипажи из пролива.

В операции задействуют эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных, сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM).

В иранском парламенте заявили, что Тегеран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий режим судоходства, пишет РИА Новости.

3 мая Трамп отказался принимать новое предложение Ирана по урегулированию конфликта. После этого Bloomberg со ссылкой на данные ресурсов по отслеживанию судов сообщило, что судоходство в Ормузском проливе практически полностью прекратилось.