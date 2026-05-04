Губернатор Белгородской области продлил отпуск "по рекомендации врачей"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что останется в отпуске еще на две недели.

"Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Никаких подробностей он не привел.

Гладков не работает с 16 апреля, таким образом, его отпуск превысит месяц, что крайне необычно для российских губернаторов.

В начале отпуска в апреле глава региона сообщил: "Ухожу в отпуск на 2 недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году. <…> Исполнять обязанности губернатора в мое отсутствие будет мой заместитель - руководитель администрации губернатора Александр Александрович Лоренц".

Гладков ушел в отпуск на фоне многочисленных слухов о его скорой отставке. В последнее время губернатор приграничного региона открыто выступал против блокировки Telegram, называя ее вредной для безопасности региона, и заявлял, что госмессенджер Max не подходит для push-уведомлений о ракетной опасности.

В СМИ появляются версии, где далее продолжит госслужбу Гладков. Например, его прочат в послы России в Абхазии.