Паслер: в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности

В понедельник, 4 мая, в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

"Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета", - отметил Паслер в своем канале.

Обо всех подозрительных объектах свердловчане могут сообщить по единому номеру 112.

В прошлый раз режим беспилотной опасности на Среднем Урале был объявлен 2 мая.