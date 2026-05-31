В Пятигорске 29 человек оказались в больнице после отравления в кафе

На Ставрополье, в Пятигорске, выросло количество людей, оказавшихся в больнице из-за отравления в кафе.

"В настоящее время госпитализированы 29 человек", - сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что в Пятигорске девять посетителей одного из кафе подхватили сальмонеллу. 30 мая зарегистрированы 10 случаев острой кишечной инфекции у посетителей одного кафе. У девяти из них позже нашли маркеры сальмонелл.