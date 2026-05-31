Россия может подать иск против Латвии, Литвы, Эстонии в международный суд ООН

В МИД России заявили, что подходит к концу обязательная досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией в связи с грубыми нарушениями этими странами Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. О ситуации высказалась официальный представитель министерства Мария Захарова.

"Отказ от переговоров, неконструктивная реакция прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны – прямой путь к передаче спора на рассмотрение международного суда ООН", - цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Передача может случиться до конца текущего года. В общих чертах предмет претензий России ко всем прибалтийским республикам схожа – системная дискриминация русских, вытеснение русского языка из всех сфер общественной жизни, включая образование, а также героизация нацизма.

"Ввиду серьёзности предъявленных обвинений и проработанности материалов едва ли властям Латвии, Литвы и Эстонии удастся избежать судебного рассмотрения дел. С учётом практики международного суда ООН процесс может занять несколько лет", - сказала Захарова.