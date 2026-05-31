В Крыму ограничили продажу бензина

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что в регионе с сегодняшнего дня бензин марки АИ-95 будет идти в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам – без ограничений по объему.

Продавать бензин марки АИ-95 на АЗС АТАН и ТЭС будут только по талонам. Из-за ограниченного запаса АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную реализацию: не более 20 л на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена.

"Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – в течение 30 дней. Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал Аксёнов в своём telegram-канале.