Украинский дрон атаковал здание энергоблока №6 Запорожской АЭС

Дрон ВСУ ударил по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС. Беспилотник попал в стену здания, обошлось без пострадавших и критических разрушений, сообщили в пресс-службе станции.

Отмечается, что все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Специалисты станции проводят обследование места атаки.

"Подобные удары по объектам атомной энергетики являются крайне безответственными и несут угрозу ядерной безопасности. Любая атака на инфраструктуру атомной станции может привести к непредсказуемым последствиям и создать риски для безопасности региона", - говорится в заявлении в Telegram-канале станции.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что количество атак на ЗАЭС и Энергодар постоянно увеличивается после перемирия 8-11 мая. По его словам, радиационные риски для Запорожской АЭС растут день ото дня из-за ударов.