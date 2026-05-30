Euroclear обжаловал решение о взыскании €200 млрд по иску ЦБ РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear Bank обжаловал в арбитражном суде Москвы немедленное исполнение решения о взыскании около €200 млрд евро по иску Банка России. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

18 мая стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear Bank, где хранится большая часть замороженных российских активов, отказывается исполнять решение Арбитражного суда Москвы. Суд признал заморозку незаконной и постановил компенсировать ЦБ РФ убытки. В депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию российского суда.