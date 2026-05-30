ВС РФ ударили по военным аэродромам и объектам ТЭК Украины

Российские военные нанесли групповой удар по военным аэродромам, а также объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в военном ведомстве.

Групповой удар был нанесен с помощью оружия наземного и воздушного базирования, а также боевых дронов. Он стал ответом на террористические атаки Украины по гражданским объектам, уточнили в Минобороны.