Двух подростков задержали за подготовку теракта в Туапсе

Двум молодым людям, один из которых несовершеннолетний, предъявлено обвинение в приготовлении к теракту в Краснодарском крае.

Как сообщает Следственный комитет РФ, в марте куратор предложил одному из молодых людей за $300—500 изготовить самодельное взрывное устройство и передать его через тайник для совершения теракта в Туапсе. После этого фигурант привлек к совершению преступления 17-летнего знакомого.

18-летний обвиняемый изготовил основной заряд взрывного устройства и подготовил компоненты, с помощью которых куратор должен был подорвать административное здание с людьми. Довести задуманное до конца фигуранты не смогли - они оба были задержаны сотрудниками ФСБ. В ходе допроса обвиняемые признали вину.

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина, который по заданию СБУ планировал подрыв пассажирского поезда в Новороссийске. Фигурант был задержан при проведении разведки на участке железнодорожного пути. Возбуждено уголовное дело.