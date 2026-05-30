В Армавире из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на перевалочной нефтебазе

Возгорание произошло на территории перевалочной нефтебазы в Армавире из-за падения обломков БПЛА. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Кроме того, сообщается, что в Приморско-Ахтарске из-за падения обломков беспилотника пострадал мужчина. Ему оказали необходимую помощь в медицинском учреждении, госпитализация не потребовалась.

Также в городе обнаружили обломки БПЛА по пяти адресам. В частных домах повреждены остекления и фасады.