Посла России в Армении вызвали в Москву "из-за шагов армянских властей"

Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций, сообщает МИД РФ.

Причиной вызова посла в министерстве назвали "шаги армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящие ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что при выходе из ЕАЭС Армения потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле. Также, по его словам, Ереван при выходе из объединения столкнется с ужесточением требований к автоперевозчикам. Кроме того, Москва повысит цены на топливные ресурсы для Еревана, что обойдется ему в 14% ВВП.

Путин сообщил журналистам, что Россия просит провести референдум о будущем Армении в ЕАЭС или ЕС как можно скорее. Президента спросили, как долго Ереван сможет сидеть на двух стульях, если начнет затягивать проведение референдума. "Спросите у тех, кто пытается это делать", - ответил российский лидер.