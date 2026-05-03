В Перми группа подростков избила мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В социальных медиа сообщается, что 30 апреля текущего года в одном из парков в Ленинском районе Перми несколько несовершеннолетних в ответ на замечание прохожего избили его, после чего скрылись. Потерпевшему была оказана медицинская помощь.

В настоящее время личности троих молодых людей установлены. Следственными органами СК России проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление обстоятельств случившегося, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование продолжается.