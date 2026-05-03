Дмитрий Песков пояснил призыв Путина не зацикливаться на запретах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил призыв Владимира Путина к законодателям "не зацикливаться на запретах". По словам представителя Кремля, не все инициативы граждане понимают и воспринимают как целесообразные, и часто это происходит из-за недостаточного объяснения их смысла.

"Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент", — сказал Песков журналисту ВГТРК, автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Ранее, выступая на Совете законодателей, Владимир Путин подчеркнул, что законодательный процесс должен быть системным, гибким и прогрессивным. Глава государства отметил, что нельзя зацикливаться только на запретах, ограничениях и новых мерах для нарушителей, поскольку излишние барьеры тормозят развитие.