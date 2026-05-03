Более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов собрали и вывезли в Туапсе после атаки ВСУ

В Туапсинском муниципальном округе собрано и вывезено более 15 тысяч кубометров нефтепродуктов после пожара на территории морского терминала и нефтеперерабатывающего завода из-за атаки ВСУ, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Ликвидация разлива нефтепродуктов продолжается. В настоящий момент собрано и вывезено 15 287 кубометров мазута, загрязненного грунта и водомазутной смеси, из них - 1620 кубометров за сутки. В уборке территории задействованы 750 человек и 65 единиц техники.

Ликвидация последствий ведется в круглосуточном режиме.

Ранее ВСУ несколько раз атаковали Туапсе с помощью дронов. Произошел пожар на морском терминале. В настоящий момент возгорание ликвидировано. В Туапсинском муниципальном округе введен режим ЧС регионального уровня.