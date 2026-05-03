03 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Следственный комитет РФ

СК предупредил подростков об уголовной ответственности за легкий заработок в мошеннических схемах

Следственный комитет России напоминает несовершеннолетним, что участие в мошеннических действиях, даже в качестве посредников, влечет уголовную ответственность. Дети в поисках подработки все чаще сталкиваются с предложениями "легких денег", за которыми стоят аферисты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В качестве примера в СК привели случай из Нижнего Тагила, где 17-летний юноша обвиняется в пяти эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы с причинением значительного ущерба).

Осенью 2024 года подросток откликнулся на объявление о быстром заработке в соцсети. Связавшись с неизвестным в мессенджере, он согласился принимать от курьеров посылки с деньгами и переводить их "работодателю", оставляя себе 10%. Как установлено следствием, эти деньги похищались у пенсионерок по схеме "ваш родственник попал в ДТП". Юноша стал одним из звеньев мошеннической группы, несмотря на явно криминальный характер предлагаемой "работы".

Следователи отмечают, что вербовщики сознательно используют доверчивость детей через закрытые онлайн-платформы, чаты и соцсети. После совершения первого преступления подростков нередко шантажируют, вынуждая продолжать незаконную деятельность. СК призывает родителей разъяснять детям недопустимость участия в сомнительных схемах заработка.

Теги: подростки, мошенники, уголовное дело


