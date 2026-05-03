Кошек, собак и птиц очищают от нефтепродуктов после атаки украинских БПЛА в Туапсе

Кошек, собак и птиц очищают от нефтепродуктов, утечка которых произошла после атаки украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя местной благотворительной организации "Будь рядом" Елену Луговенко.

По данным регионального оперштаба, в Туапсе продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов, который произошел после атаки украинских БПЛА на морской терминал и нефтеперерабатывающий завод. Пожары на обоих объектах были ликвидированы. По последним данным оперштаба, специалисты собрали и вывезли более 13 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

"Мы патрулируем районы, в основном те, где был эпицентр пожара, ищем пострадавших животных. Некоторые животные в стрессе, поэтому приходится использовать котоловки и собаколовки, чтобы их поймать. У нас есть временный центр, где мы животных отмываем (от нефтепродуктов - ред.). Сначала мы их мажем маслом, потом вычесываем, затем отмываем специальными средствами и после этого мы их моем специализированным шампунем для животных", - рассказала волонтер, отвечая на вопрос агентства о помощи животным.

Луговенко добавила, что после всех процедур животных помещают на карантин, в это время волонтеры наблюдают за их состоянием.

По ее словам, на очистку одной кошки уходит примерно 30 минут, однако, если животное дикое, требуется больше времени.