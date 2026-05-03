Захарова: Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских террористов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем выступлении по случаю Всемирного дня свободы печати заявила, что Россия не позволит ООН и ЮНЕСКО прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских террористов. Полный текст комментария размещен на официальном сайте МИД РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Неприкрытое наступление Запада на сами принципы здорового демократического общества и фундаментальные права человека осуществляется на фоне единодушного молчания профильных международных структур, таких как ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ, чей долг и смысл существования заключается в недопущении подобных проявлений. Эти институты продолжают закрывать глаза и на чудовищные преступления киевского режима против мирного населения, к которому по международному гуманитарному праву относятся сотрудники СМИ", - говорится в сообщении.

Она отметила, что за редким исключением они предпочитают не замечать сознательные убийства и нападения на отечественных журналистов и военкоров, ограничиваясь бессодержательными ремарками и пустословием.

"Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.