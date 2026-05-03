В селе Кучерово Красноярского края пожар уничтожил 14 домов

В селе Кучерово Иланско-Нижнеингашского округа Красноярского края 3 мая около 11.00 произошел крупный пожар. По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с печным отоплением в ветреную погоду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Огонь охватил хозяйственные постройки и жилые дома на улицах Комсомольской и Корнеева. В результате сгорели 14 двухквартирных домов, в которых проживали 38 человек. Пострадавших нет, размер ущерба устанавливается.

Для жителей развернут пункт временного размещения на базе Александровской школы. Прокурор работает на месте, координирует действия экстренных служб и участвует в заседании комиссии по ЧС, а также организовал встречу с жителями.

Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности. Прокуратура проводит проверку, в ходе которой оценит причины пожара, действия служб и соблюдение прав пострадавших, включая вопросы компенсаций и оказания помощи.