Двое взрослых и ребенок пострадали во время атаки БПЛА в Смоленской области

Над территорией Смоленской области сбит и подавлен 21 украинский беспилотник. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, передает корреспондент Накануне.RU.

Обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. Пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Госпитализирован один взрослый мужчина в состоянии средней степени тяжести. Женщина и ребенок находятся на амбулаторном лечении, их состояние удовлетворительное.

"На местах падения обломков БПЛА работают оперативные службы. Будьте бдительны, если вы обнаружили части беспилотника, не приближайтесь к ним, позвоните и сообщите об их местонахождении по номеру 112", - напомнил глава региона.