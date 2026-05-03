В Подмосковье пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе

В Подмосковье, в городе Кашира произошел пожар на складе. Площадь пожара составила 7,5 тыс. "квадратов", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре по адресу улица Строительная, дом 15 поступило в 05.15. Загорелась кровля здания.

В 09.07 по московскому времени открытое горение было ликвидировано. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работали 63 человека, 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.