Евросоюз игнорирует призывы российской стороны к диалогу по безопасности на площадке ОБСЕ

Евросоюз игнорирует призывы российской стороны к диалогу по безопасности на площадке ОБСЕ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

"Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания", - сказал Полянский.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности, предлагая варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех - в Америке, Европе, Азии, во всем мире.