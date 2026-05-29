Генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть территорию Румынии в течение 72 часов

Генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть территорию Румынии в течение 72 часов, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынского МИД.

Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.

"Российская сторона была уведомлена о решении национальных властей объявить Генерального консула Российской Федерации в Констанце персоной нон грата с требованием покинуть страну в течение 72 часов, соответственно, закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в этом городе", — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

Косилин был назначен консулом в Румынии в январе 2023 года.

Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.