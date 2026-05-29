Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку по упавшему в Румынии дрону

Россия проведет объективное расследование и даст соответствующую оценку по упавшему в Румынии дрону, заявил президент РФ Владимир Путив рамках пресс-конференции по итогам визита в Казахстанн.

Он отметил, что никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.

"Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас в Румынии: караул! русские идут, русские бьют. Потом, через короткое время, выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭБ или ещё по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. И в данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идёт именно о такой ситуации", - заявил президент, добавив, что если передадут объективные данные, будет проведено объективное расследование и дана оценка произошедшему.

Накануне ночью беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Позднее министр иностранных дел страны Оана Цою заявила, что есть подтверждения принадлежности беспилотника России. Румынские военные не стали перехватывать дрон, заявив, что при его уничтожении был риск ущерба для населения.

В Госдуме РФ заявили, что обвинения в адрес России из-за падения беспилотника на жилой дом в городе Галац — провокация без доказательств.