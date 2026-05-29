В Севастополе на АЗС вновь нет некоторых видов топлива

В Севастополе на заправках сетей АТАН и ТЭС временно нет бензина марок АИ-92 и АИ-95. В наличии есть ДТ ультра, но не на всех станциях, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

По его словам, поставки бензина на АЗС ожидаются в течение дня. Отсутствие топлива в достаточных количествах связано с логистическими сложностями, причины которых известны, написал губернатор в своем канале в "Максе".

На прошлой неделе в Севастополе ввели норму продажи топлива за один раз – не более 20 литров.

Напомним, в прошлом году в Крыму также были проблемы с топливом.