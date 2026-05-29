В Челябинске заблокировали почти 5 тысяч аккаунтов самокатчиков

Власти Челябинска называли топ-3 нарушений при использовании электросамокатов.

80 % от всех нарушений – неправильная парковка. На втором месте среди нарушений – предоставление недостоверных сведений о возрасте. Бороться с этим явлением помогает блокировка аккаунтов. Замыкает тройку езда вдвоем.

Появлению на улицах города самокатов предшествовало совещание в администрации Челябинска с операторами кикшеринга. Во время этого разговора были чётко озвучены новые правила использования и парковки самокатов, а также штрафы в отношении компаний и горожан.

За два с небольшим месяца операторы кикшеринга за различные нарушения оштрафовали 489 арендаторов средств индивидуальной мобильности. Заблокирован 4 тыс. 661 аккаунт, выдано 1 тыс. 248 предупреждений. С брошенными самокатами помогают бороться жители Челябинска. С 15 апреля запущен чат-бот "Самокат на место". С его помощью отработано более 1 тыс. 600 заявок, а на специализированную штрафстоянку вывезли 118 СИМ, сообщает мэрия Челябинска.