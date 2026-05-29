Коллекцию вин Сталина и Романовых выставят на аукцион в Грузии

Правительство Грузии выставит на аукцион личную коллекцию вин Иосифа Сталина. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters. Власти планируют потратить все вырученные деньги на полезное дело - создание в стране новой школы виноделия.

Собрание советского лидера впечатляет: в тбилисском хранилище нашли около 40 тысяч бутылок редких грузинских и французских вин. Самые старые экземпляры изготовили еще в начале XIX века. Специалисты вскрыли этот секретный склад только на текущей неделе.

Особый интерес представляют напитки, которые раньше принадлежали императорам Александру III и Николаю II. Сталин получил их в свое распоряжение после того, как в 1917 году у династии Романовых отобрали их знаменитую винную коллекцию.