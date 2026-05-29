Подростка, обвиняемого в убийстве добрянской учительницы, оставили в СИЗО

Пермский краевой суд оставил в силе избранную меру пресечения в виде содержания под стражей подростку, убившему учительницу добрянской школы. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, 7 апреля ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.

8 апреля Свердловский районный суд Перми отправил девятиклассника в СИЗО на месяц и 29 дней — до 7 июня. Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, защита и мать просили о более мягкой мере.

Прощание с учительницей состоялось 9 апреля.