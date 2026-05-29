На территории Югры объявлена ракетная опасность, передает корреспондент Накануне.RU



Об этом сообщили в РСЧС Ханты-Мансийского автономного округа.

Отметим также, что ракетную опасность объявили в Свердловской области.

Постарайтесь не выходить на улицу, а если вы уже там, необходимо найти капитальное строение или подземное укрытие (переход, паркинг). В безопасном месте нужно оставаться до сигнала "Отбой ракетной опасности". Также необходимо предупредить близких, коллег и соседей.

Соблюдайте правила действий в случае ракетной опасности: