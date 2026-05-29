В Калмыкии из желудка ребенка достали 17 магнитов

Врачи Республиканского детского медицинского центра в Элисте спасли семилетнюю девочку, которая проглотила 17 цилиндрических магнитов. Скорая помощь привезла ребенка в больницу с сильными болями в животе и постоянной рвотой. Как сообщает минздрав Калмыкии, медики обнаружили в желудочно-кишечном тракте посторонние предметы и сразу начали экстренную операцию.

Хирурги достали магниты из тела пациентки, но из-за тяжелых травм им пришлось удалить часть кишки. Специалисты объясняют, что такие детали притягиваются друг к другу через стенки кишечника и быстро разрушают ткани. Сейчас врачи уже выписали девочку из больницы, ее жизни больше ничего не угрожает.

Медики напоминают родителям, что подобные инородные тела вызывают смертельно опасные повреждения внутренних органов.

Ранее в Чувашии шесть детей попали в больницу с пищевым отравлением после того, как поели арбуз в Канашском округе. Пострадавшие обратились за помощью вечером 28 мая, и сейчас медики оказывают им необходимую помощь.