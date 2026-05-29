Юрий Бурлачко: Организация голосования на местах – важная составляющая успешного проведения выборов

Осенью этого года состоятся выборы в Государственную Думу 9 созыва. Согласно закону о выборах депутатов Госдумы РФ Указ Президента об их назначении может быть подписан в период с 1 по 21 июня. А с 21 июня по 1 июля будет объявлено о начале муниципальных кампаний.

Как отметил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, организация голосования на местах, обеспечение безопасности, четкая координация работы по решению всех вопросов, возникающих в ходе процедуры волеизъявления – важная составляющая успешного проведения предстоящих избирательных кампаний.

"Уверен, что помощью в этом станет стартовавший на текущей неделе цикл ежегодных семинаров, организованных кубанским парламентом для служащих аппарата крайизбиркома и членов территориальных избирательных комиссий региона с правом решающего голоса. На занятиях специалисты расширят свои знания по ключевым направлениям профессиональной деятельности, обменяются опытом и обсудят наиболее актуальную проблематику", - сообщил он.

Завершается обучение для первой группы участников семинара. Так, в ходе лекций практической направленности постоянно применяются новейшие подходы в подаче обучающего материала. И этот год не стал исключением. Например, на занятиях отрабатываются алгоритмы действий регистрации кандидатов, подсчета голосов избирателей, прорабатываются спорные ситуации, возникающие в процессе деятельности избирательных комиссий.

Компьютерное тестирование на знание основ избирательного процесса стало завершающим этапом обучения. Уровень знаний подтвержден высокими результатами тестирования.

"Уверен, что, вооружившись полученными знаниями, слушатели семинара в своей практической деятельности справятся со всеми поставленными задачами. И выборы на Кубани пройдут, как и всегда, на должном уровне", - подчеркнул Юрий Бурлачко.