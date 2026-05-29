Румыния закрывает генконсульство России в Констанце после падения дрона в городе Галац

Румыния закроет генеральное консульство России в городе Констанца на юго-востоке страны, генконсул РФ в Констанце объявлен персоной нон грата, заявил президент страны Никушор Дан.

Такое решение президент Румынии объяснил инцидентом с беспилотником, который залетел на территорию страны и попал в жилой дом. Бухарест считает, что беспилотник имел отношение к России.

"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадали двое граждан, и вся ответственность лежит на России", — приводит слова Дана издание Digi24.

Накануне ночью беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома в румынском городе Галац. Позднее министр иностранных дел страны Оана Цою заявила, что есть подтверждения принадлежности беспилотника России. Румынские военные не стали перехватывать дрон, заявив, что при его уничтожении был риск ущерба для населения.

В Госдуме РФ заявили, что обвинения в адрес России из-за падения беспилотника на жилой дом в городе Галац — провокация без доказательств.