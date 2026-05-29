Бастрыкину доложат о плохом ремонте дороги в Челябинской области

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании уголовного дела о некачественной дороге в деревне Маскайка Челябинской области

Следователям попалась на глаза информация о нарушении прав жителей деревни Маскайки Чебаркульского округа на качественную дорожную инфраструктуру. Довольно-таки долго автомобильная дорога на улице Жданова находится в непригодном состоянии: асфальт отсутствует, грунтовое полотно размыто, поверхность дороги усеяна ямами и колеями.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Лыжину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о ремонте трассы, сообщает пресс-служба СКР.