В Абатском округе проводят обработку лесов от непарного шелкопряда, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Работы ведутся на площади 11 350 га. Очаг вредителя здесь обнаружили в прошлом году.



После обследования участка этой весной специалисты определили, что вся популяция насекомого пережила зиму. Было решено провести запланированную обработку в полном объеме.



Для максимальной эффективности обработки и ради безопасности людей и домашних животных, в лесах Абатского округа установлены дополнительные ограничения: до 4 июня здесь запрещено посещать леса, а до 20 июня нельзя собирать дикоросы и пасти скот.

Напомним, 15 мая ограничительные меры были введены в Абатском лесничестве для борьбы с непарным шелкопрядом: для обеспечения санитарной безопасности на территории лесов был введен запрет на пребывание в лесах людей и въезд в них транспортных средств, выпас животных, сбор грибов, плодов, ягод, лекарственных трав.

Приостановлены все виды использования лесов на лесных участках, подлежащих обработке препаратом от непарного шелкопряда. Для контроля за соблюдением ограничительных мер будет проводиться наземное патрулирование лесов. На на лесных дорогах, ведущих в зону обработок, будут установлены преграды.

