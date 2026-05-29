Главу Кировградской воспитательной колонии будут судить за мошенничество

Начальник Кировградской воспитательной колонии Руслан Юсупов предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Соответствующая информация появилась в картотеке Кировградского городского суда Свердловской области.

Юсупова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой или повлекшем лишение прав гражданина на жилое помещение", а также по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности".

Юсупов управляет воспитательной колонией с декабря 2008 года. Он отмечен несколькими государственными наградами, в числе которых: "За отличие в службе" и "За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России".