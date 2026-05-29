Ректор РГУ: Молодежь не хочет получать инженерное образование

Молодежь не хочет получать инженерное образование. Об этом рассказал ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина Виктор Мартынов.

Он отмечает, что осваивать технические предметы трудно, поэтому напрягаться ради непонятных выгод мало кто хочет. Все хотят легкой жизни и чаще хотят стать блогером, выбирают профессию экономиста и юриста, хотя и там нужно думать. Но такой стереотип существует, и это наследие 90-х не преодолено, рассказал Мартынов на радио РБК.

Сейчас инженеры очень востребованы, но их очень мало. В его вузе проходной балл достаточно высок, но на механическом факультете ниже, потому что там нужно учить сопромат, черчение, а это все сложно, так что желающих мало. При этом в 2026 году по направлению "Нефтегазовое дело" вуз занял второе место в России.

Проблема также в крайне малом числе абитуриентов, способных освоить инженерные специальности. Из всех выпускников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, только около 10% имеют 80 баллов и выше. Это порядка 30 тыс. человек на 260 тыс. бюджетых мест на инженерных специальностях. Фактически на инженерные специальности, за исключением нескольких ведущих вузов, берут всех подряд.

Недавно помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по подготовке кадров для ВМФ России сообщил, что огромное число будущих инженеров не понимает математики и физики.