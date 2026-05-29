Чемпиона по тайскому боксу Салима Аминова арестовали по делу о создании ОПГ

Призер чемпионата России по тайскому боксу Салим Аминов попал в центр уголовного скандала. Как сообщает Telegram-канал Baza, правоохранители подозревают спортсмена в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Суд уже отправил Аминова в следственный изолятор. Вместе с ним полиция задержала прыгуна в длину Султанбега Гаджибутаева и еще одного человека, имя которого пока скрывают. Официальные ведомства пока не выпустили публичных заявлений по этому поводу.

Салим Аминов построил успешную карьеру и много раз выигрывал медали на всероссийских турнирах. Например, в 2022 году он стал чемпионом СКФО по тайскому боксу. Теперь титулованному бойцу грозит серьезный срок за участие в криминальной деятельности. Следователи выясняют все обстоятельства дела и роль каждого задержанного в преступной схеме.

