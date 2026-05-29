Прошло заседание Думы города Астрахани под председательством Игоря Седова

Накануне в Астрахани под председательством Игоря Седова состоялось заседание Городской Думы.

В повестке значился вопрос о сложении полномочий депутата Городской Думы, участника СВО Михаила Заплавнова. Заявление от него поступило в Думу 25 мая.

По имеющимся сведениям, в ближайшее время Михаил Дмитриевич планирует вновь подписать контракт и отправиться выполнять боевые задачи в зону СВО.

В 2022 году Михаил Заплавнов сформировал добровольческий отряд «Сармат» из числа казаков Астраханского окружного казачьего общества и направился в зону СВО, где проходил службу на территории ДНР, Херсонской области и ЛНР в должности командира взвода, в отдельной казачьей разведывательной бригаде «ТЕРЕК» добровольческого штурмового корпуса. В апреле 2024 года окончил службу в связи с истечением срока контракта. По возвращению работал заместителем руководителя по общественным проектам Астраханского филиала фонда «Защитники отечества». Награжден государственной наградой: Медаль «За отвагу».

В ходе заседания городские парламентарии единогласно поддержали досрочное прекращение полномочий своего коллеги по избирательному округу № 15, депутата Городской Думы VIII созыва Михаила Дмитриевича Заплавнова.