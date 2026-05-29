МЧС опровергло информацию о запрете использования телефонов на АЗС с 1 июня

МЧС России опровергло информацию о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов.

"Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что не рассматривают введение такого запрета.

Ранее управляющий партнер адвокатского бюро "Гребнева и партнеры" Ирина Гребнева заявила, что с 1 июня будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, за исключением оплаты по QR-коду на терминале.