ФАС запретила торговым сетям требовать гарантии прибыли от поставщиков

Замглавы ФАС Тимофей Нижегородцев на заседании рабочей группы предупредил торговые сети о недопустимости давления на бизнес. Ведомство выяснило, что ритейлеры заставляют поставщиков гарантировать доход от продаж и компенсировать убытки, если товар приносит меньше денег, чем планировала сеть.

Также магазины принуждают партнеров устанавливать бессрочные скидки на товары. Нижегородцев подчеркнул, что такие требования нарушают антимонопольное законодательство, так как сети пытаются переложить свои риски на других, сообщает пресс-служба ФАС.

Служба также напомнила, что с 1 марта 2026 года действуют новые правила Закона о торговле. Теперь магазины не могут штрафовать поставщиков за невыполнение заказов, которые те не подтверждали.

Начальник управления ФАС Надежда Шаравская рассказала о хитростях отдельных сетей: они автоматически подтверждают заказы без ответа поставщика или дают слишком мало времени на согласование. В итоге компании получают штрафы в размере 15-20% от суммы заявки даже за технические ошибки при фактической доставке товара.

Чтобы решить проблему, участники встречи договорились пересмотреть сроки обработки заказов и размер штрафов. ФАС также посоветовала сетям внедрить систему внутреннего контроля, чтобы в будущем не нарушать закон.

Сообщалось, что с сентября 2026 года правительство России планирует расширить обязательную маркировку "Честный знак" на полуфабрикаты и замороженные продукты, включая мясо, рыбу, овощи и готовую кулинарию. Власти рассчитывают таким образом победить контрафакт, доля которого в этом сегменте достигает 19%, однако бизнес предупреждает о серьезных последствиях.