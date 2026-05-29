ВТБ завершил процесс тестирования квантовых технологий для усиления защиты данных

29 Мая 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ завершил процесс тестирования квантовых технологий для усиления защиты данных

Банк ВТБ завершил тестирование защищенного канала связи с использованием технологии квантового распределения ключей (КРК). Партнерами банка в пилотном проекте являлись РЖД, «Инфотекс» и «Иннопрактика». Результаты тестирования представлены в преддверии ПМЭФ-2026.

В рамках пилотирования технологии был проложен квантовый канал связи (специализированная оптоволоконная линия) между центрами обработки данных (ЦОД) ВТБ в Москве. В каждом ЦОДе установлено оборудование компании «Инфотекс», которое формирует квантовый канал связи, генерирует и распределяет симметричные ключи шифрования на устройствах с обеих сторон. Попытка любого внешнего воздействия приводит к изменению фазы или амплитуды движения фотона и мгновенно фиксируется. Специалисты «Иннопрактики» и РЖД оказали экспертную поддержку на всех этапах проекта. Пилотный проект стал примером технологического партнерства ВТБ и РЖД, соглашение о котором компании подписали на ПМЭФ-2025.

«ВТБ одним из первых протестировал использование квантовых коммуникаций на российском финансовом рынке. Результаты испытаний показали возможность использования российского оборудования квантовых коммуникаций в современной банковской телекоммуникационной инфраструктуре. Для нас подобные пилоты – часть постоянной работы по поддержанию технологического лидерства банка», - сказал Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ.

коллаж, Россия, криптовалюта, биткоины(2017)|Фото: Накануне.RU

В ВТБ зашифрованные криптоключи используются для передачи особенно чувствительной и защищенной информации. Классическая технология предполагает установку ключей шифрования на оборудование в момент его настройки. Обновление ключей требует физического доступа к оборудованию, необходимости участия сотрудников информационной безопасности банка и занимает значительное время на доставку носителей, особенно между разными городами. Квантовые технологии позволяют полностью исключить физические носители, тем самым существенно ускорив передачу криптоключей: они формируются автоматически и передаются по квантовым каналам связи в онлайн-режиме, со скоростью до одного ключа в минуту.

Еще одно преимущество технологии – усиление защиты данных. Квантовые каналы считаются более безопасными по сравнению с обычными сетевыми соединениями, так как взломать такой канал в текущих условиях практически невозможно. С учетом появления новых киберугроз, связанных с развитием технологий ИИ и квантовых вычислений, квантовые коммуникации обеспечивают более высокий уровень защиты передаваемых данных.

«Квантовое шифрование — это технология будущего, и именно сейчас критически важно исследовать квантовые технологии в своей области, находить прикладные сценарии их применения и оценивать потенциал и будущие эффекты, в том числе, финансовые. Когда будут сформулированы регуляторные требования к применению технологии, мы уже будем полностью готовы: с глубоким пониманием технологии, собственными наработками и чётким планом интеграции в инфраструктуру банка», - считает Вадим Кулик.

 

Теги: втб, криптоключи, защита данных, пмэф,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети