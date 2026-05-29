В Златоусте горожанка лишилась миллиона из-за мошенников

Жительница Златоуста потеряла много денег из-за мошенников. Речь идёт почти об 1 млн руб.

41-летняя горожанка обратилась в полицию. Она сообщила силовиками, что стала жертвой мошенников, и рассказала свою историю. В конце апреля 2026 г. жертве позвонил якобы работник налоговой службы. Неизвестная сообщила об ошибке в декларации и уточнила номер СНИЛС.

После этого звонившая уговорила женщину продиктовать код из смс-сообщения под предлогом того, что её личный кабинет на портале Госуслуг хотят взломать мошенники. Чтобы "сохранить" сбережения, уралочке предложили установить несколько приложений на свой телефон, взять кредит (750 тыс. руб.) и перевести деньги на указанный аферистом счет.

Далее на карты потерпевшей стали приходить крупные суммы. Лжесотрудник финансового контроля Центробанка объяснил, что это кредиты, оформленные мошенниками на имя заявительницы, но перехваченные департаментом ЦБ. В итоге она перевела мошенникам ещё денег, общая сумма ущерба составила 995 тыс. руб. Началось расследование, сообщает УМВД по Челябинской области.