В Тюменской области рухнул кран во время урагана. Крановщик погиб

В Тюменской области на строительной площадке в деревне Патрушева по улице Федора Достоевского, во время ураганного ветра упал башенный кран. Машинист погиб. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 28 мая 2026 года около 19.00 крановщик 1983 года рождения находился в кабине башенного крана во время ураганного ветра. Порывом ветра кран наклонило и он рухнул на землю. В результате падения крановщик с полученными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение, где, несмотря на усилия врачей, скончался.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и всестороннее расследование уголовного дела.

В частности, устанавливаются лица, ответственные за безопасность сотрудников предприятия. Следователи изъяли документацию, допрашивают свидетелей произошедшего, а также руководство предприятия.

Прокуратурой Тюменской области по данному факту с привлечением специалистов Главного управления строительства Тюменской области, Государственной инспекций труда в Тюменской области и Северо-Уральского управления Ростехнадзора организована проверка соблюдения требований градостроительного законодательства и законодательства о промышленной безопасности и охране труда.



Кроме того, взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного Тюменским межрайонным следственным отделом СУ СК Российской Федерации по Тюменской области по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).