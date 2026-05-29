30 вопросов рассмотрели на очередном заседании Думы Нижневартовска

На 52-м заседании Думы Нижневартовска, которое состоялось 29 мая, депутаты рассмотрели тридцать вопросов, ключевым из которых стало исполнение городского бюджета за 2025 год.

Согласно представленной заместителем главы города по экономике и финансам Ириной Мурашко информации более 30 млрд рублей было израсходовано в прошлом году на ремонты, как текущие, так и капитальные, зданий школ, садов, спортивных и других учреждений, закупку необходимого оборудования, оборудование без барьерной среды и поддержку участников спецоперации.

Также профинансированы работы в городском ЖКХ, на благоустройство, в том числе на инициативные проекты вартовчан. Почти 21 миллиард из городского бюджета в прошлом году ушёл на финансирование социальной сферы. За 2025 год – доходы городской казны составили 29 миллиардов 350 миллионов рублей – что составило 101 процент от изначального плана по финансовым пополнениям городского бюджета.

Также депутаты Думы Нижневартовска обновили положение об инициативных проектах вартовчан, сделав всю процедуру прозрачнее и удобнее. В документе четко прописали этапы от обсуждения до внесения идеи, актуализировали сроки приема заявок, уточнили правила личного участия жителей стройматериалами и разрешили корректировать смету перед торгами. Для удобства граждан добавили готовые формы документов, оставив собрания обязательными, а сбор подписей — дополнительным фактором. В конкурсном отборе отменили фиксированный проходной балл: теперь побеждают проекты с наибольшим количеством баллов в пределах бюджета, что позволит поддержать больше инициатив.

Важно отметить, что народные избранники Нижневартовска и сами продолжают активно помогать жителям с документами, сметами и софинансированием на всех этапах. По мнению депутатов, принятые корректировки помогут еще эффективнее воплощать идеи вартовчан за счет бюджета.

Следующее заседание Думы города состоится 24 июня 2026 года, сообщает пресс-служба Думы Нижневартовска.