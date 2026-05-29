Суд в Петербурге приостановил уголовное дело в отношении экс-депутата Малькевича, уехавшего на СВО

В Санкт-Петербурге суд только сейчас приостановил уголовное дело в отношении экс-депутата городского Заскобрания Александра Малькевича, хотя он уже почти два месяца находится в зоне СВО. Сегодняшним же решением ему разрешено было отбыть на СВО для выполнения контракта с Минобороны.

29 апреля бывшего "единоросса" его коллеги-парламентарии лишили мандата по заявлению самого Малькевича. До этого находящийся под следствием медиатехнолог оставался в статусе народного избранника.

Ранее было приостановлено членство Малькевича в "Единой России". Поводом стало уголовное дело о хищении 37 млн руб., выделенных из бюджета телеканалу "Санкт-Петербург" на освещение в сети деятельности горадминистрации. Малькевич ранее руководил этим телеканалом. Малькевичу на время следствия была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.