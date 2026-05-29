В Чувашии шесть детей попали в больницу, поев арбуз

Шесть детей отравились арбузом в Чувашии, они госпитализированы.

Пострадавшие с признаками пищевого отравления обратились к медикам вечером 28 мая, сообщает минздрав республики. Все они гостили в одном из населенных пунктов Канашского округа. По словам пациентов, недомогание возникло после употребления арбуза.

В ведомстве предупредили, что употребление арбузов и других бахчевых культур раньше наступления их естественного сезона созревания представляет серьезную угрозу для здоровья.

